Chestionat de Piers Morgan in cadrul unui interviu daca mai are de gand sa candideze in 2020, raspunsul lui Trump a fost: "Ei bine, cu siguranta intentionez sa fac asta. Se pare ca toata lumea vrea sa o fac".



De asemenea, presedintele american a tinut sa specifice ca nu vede niciun democrat care sa il poata invinge, noteaza capital.ro.

"Nu vad pe nimeni. Ii stiu pe toti si nu vad pe nimeni", a mentionat Trump.