Presedintele american, care a provocat deja nemultumirea autoritatilor in timpul vizitei sale de patru zile in Marea Britanie criticand-o pe sefa guvernului, Theresa May, pentru modul in care a gestionat Brexit-ul, s-a intalnit vineri cu regina la Castelul Windsor.

El i-a spus apoi comentatorului de televiziune Piers Morgan ca a discutat cu regina chestiunea sensibila a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.



"Ea a spus - si are dreptate - ca este o problema foarte complexa, cred ca nimeni nu isi imagina cat de complexa va fi. Toata lumea a crezut ca va fi asa: 'A, e simplu, aderam sau nu aderam, sau sa vedem ce se va intampla'", a declarat el, conform unui interviu aparut in publicatia Mail on Sunday

Vorbind despre regina Elisabeta a II-a, in varsta de 92 de ani, Trump a declarat in acelasi interviu ca este "o femeie incredibila, este atat de agera, este atat de frumoasa, si cand spun frumoasa, (ma refer) interior si exterior". "Asta inseamna o femeie frumoasa", a spus el, potrivit Reuters.

Intrebat daca este de parere ca regina l-a placut, Trump a spus: "Ei bine, nu vreau sa vorbesc in numele ei, dar pot sa va spun ca mi-a placut de ea. De obicei asta ajuta. Mi-a placut mult de ea". "Foarte eleganta. Si foarte frumoasa. A fost ceva foarte special", a afirmat Trump despre intalnire.

In privinta iesirii Marii Britanii din UE, Trump a mai declarat ca i-a transmis premierului May ca Londra trebuie sa obtina o "derogare" privind Brexit-ul cu UE, astfel incat sa poata apoi semna un acord comercial exhaustiv cu SUA, potrivit AFP.

In ciuda unei serii de dezacorduri diplomatice intre Marea Britanie si Trump, Theresa May spera sa ajunga rapid la un astfel de acord dupa iesirea din UE, scrie Agerpres.

Dupa ce a participat la summitul NATO de la Bruxelles si a efectuat o vizita oficiala in Marea Britanie, presedintele american se afla duminica in Scotia, iar luni se va intalni la Helsinki cu omologul sau rus Vladimir Putin.