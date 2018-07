Sefa guvernul britanic i-a daruit presedintelui american o tabela ilustrata reprezentand ascendenta scotiana a lui Donald Trump, a carui mama, Mary Anne Macleod, s-a nascut in Scotia.

Pe tabela sunt reprezentate trei generatii ale familiei sale britanice, recreata cu ajutorul registrelor oficiale si parohiale.



Arborele genealogic dateaza de la stra-strabunicul presedintelui Trump, Kenneth Macleod, care s-a nascut in arhipelagul scotian Hebridele Exterioare, in 1776, in anul Declaratiei de Independenta a SUA.

Potrivit executivului britanic, acest cadou "subliniaza legaturile profunde istorice pe care multi americani le au cu Marea Britanie". Trump este primul presedinte al SUA in peste 100 de ani ai carui stramosi s-au nascut in aceasta tara, potrivit Downing Street.

La randul sau, Prima Domna a SUA, Melania Trump, a primit in dar un parfum realizat special pentru ea de J.Floris Ltd, avand gravate pe sticluta initialele 'MT' si numele 'The First Lady', scrie Agerpres.

Parfumeria care a realizat colonia personalizata este casa de parfumuri oficiala a reginei a Elisabeta a II-a, iar produsele acesteia au fost folosite si de fostul premier britanic Winston Churchill, de actrita Marilyn Monroe, sau de printesa Diana.