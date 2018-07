"Patru ingineri, printre care un roman, au fost rapiti de pe campul petrolifer Sharara in timpul unor lucrari de rutina, in cursul diminetii", a declarat sursa militara din Ubari, oras situat la circa 1.100 kilometri sud de capitala Tripoli, scrie Agerpres.

Sursa citata, care a preferat sa nu fie identificata din motive de securitate, a declarat ca rapirile s-au produs in momentul in care inginerii paraseau zona de cazare din cadrul perimetrului si se indreptau spre un alt perimetru mai mic. Masina lor a fost gasita abandonata la locul rapirii, a adaugat sursa citata.

Agentia Anadolu relateaza ca nu se cunoaste unde au fost duse persoanele rapite si ca nicio grupare nu a revendicat deocamdata actiunea. Agentia de presa turca mai transmite ca fortele de securitate au lansat o operatiune de cautare a rapitorilor si ca vineri doi ingineri libieni au fost rapiti din acelasi perimetru, dar au fost eliberati in cursul aceleiasi zile.



Anterior, agentia de presa EFE a relatat ca cel putin doua persoane, una dintre ele fiind un inginer roman, au fost rapite sambata de o militie libiana intr-un atac asupra perimetrului Sharara. Atacul a avut loc la prima ora a diminetii la unul dintre posturile de control pe unde se face accesul la campul petrolifer, unul dintre cele mai importante din sudul Libiei, au explicat pentru EFE sursele citate.

La randul lor, reprezentanti ai campului petrolifer, citati de presa libiana, au declarat ca "atacatorii au rapit patru persoane, dar cateva ore mai tarziu au eliberat doua dintre ele. Una (dintre persoanele rapite) este un inginer roman", au mentionat acestia.

Celula de Criza a MAE, activata

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei in Libia, relocata la Tunis, are in atentie cazul cetateanului roman.

Din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost activata Celula de Criza a MAE.



Celula de Criza a demarat, in regim de urgenta, efectuarea unor verificari pentru stabilirea situatiei de fapt. Avand in vedere specificul operatiunilor si situatia din Libia, procedurile de verificare pot fi de durata.

Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea ca tratarea in spatiul public a elementelor privind acest caz sa se faca cu toata precautia, data fiind situatia de securitate de pe teritoriul Libiei.

Precizam faptul ca, pentru acest stat, Ministerul Afacerilor Externe a instituit, inca din anul 2015, nivelul maxim de alerta: Pericol major - Parasiti imediat zona sau tara!", arata MAE.