Klaus Iohannis si seful Administratiei americane ar fi trebuit sa aiba o intalnire bilaterala joi, la ora 11,00 (ora Romaniei), in marja Summitului NATO.

Presedintele Klaus Iohannis se afla de miercuri la Bruxelles, unde participa la Summitul Aliantei Nord-Atlantice.

Presedintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa bugetului consacrat apararii de aliatii SUA din NATO si a practicilor comerciale europene, in cadrul unei sesiuni neprogramate cu usile inchise care a inceput joi dimineata la summitul Aliantei nord-atlantice de la Bruxelles, au indicat doua surse citate de agentia Reuters.scrie Agerpres

Cu acest prilej, liderul de la Casa Alba si-a inasprit semnificativ tonul in privinta cheltuielilor militare ale aliatilor, mentionand Germania, Spania si Belgia si insistand ca obiectivul de 2% din PIB sa fie atins intr-un interval mai scurt de timp, au spus sursele.

Totusi, Trump nu a amenintat cu retragerea din NATO, au mentionat doua surse aliate, potrivit Reuters.

Agentia dpa a transmis, tot "pe surse", ca Trump le-a spus in cadrul sesiunii celor 28 de omologi ai sai ca, daca nu isi majoreaza in mod adecvat bugetul apararii, SUA ar putea continua pe cont propriu in materie de aparare.

Surse diplomatice concordante citate de France Presse au explicat ca presedintele american "a profitat de timpul alocat discursului sau pentru a reveni la problema" cheltuielilor militare si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, "a convocat prin urmare o reuniune extraordinara" pe aceasta tema.

Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP.

''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara de care vrea sa fie protejata, miliarde de dolari pentru necesarul sau de energie provenind dintr-un nou gazoduct ce are ca sursa Rusia. Este inacceptabil!'', a scris pe Twitter, joi dimineata, liderul de la Casa Alba.

Aceasta noua critica, similara celei din ajun, survine dupa o intalnire avuta miercuri, in marja summitului NATO, cu cancelarul german Angela Merkel, cu care Trump a afirmat ca se afla in 'foarte bune relatii'.

''Toate tarile NATO trebuie sa-si respecte angajamentul privind alocarea a 2% din PIB pentru aparare, iar aceasta proportie trebuie sa ajunga in final la 4%'', a scris Donald Trump intr-un alt tweet.

....On top of it all, Germany just started paying Russia, the country they want protection from, Billions of Dollars for their Energy needs coming out of a new pipeline from Russia. Not acceptable! All NATO Nations must meet their 2% commitment, and that must ultimately go to 4%!