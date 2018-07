Onur Albayrak fusese angajat sa faca fotografii la o nunta desfasurata pe 5 iulie in provincia estica Malatya, insa atunci cand a vazut mireasa, in Parcul Natural Turgut Özal, el si-a dat seama ca aceasta era foarte tanara si tremura de teama, a relatat ziarul Hurriyet.

Cand a aflat ca mireasa are doar 15 ani, Albayrak a incercat sa opreasca nunta si i-a spart nasul mirelui in disputa ce a urmat.



"A avea o mireasa copil este si un abuz asupra copilului", a scris el pe Facebook, adaugand ca spera ca un astfel de incident sa nu se mai repete, desi a fost laudat pentru interventia sa.

Potrivit lui Yasmeen Hassan, directoarea executiva la nivel global a grupului de campanie Equality Now, desi in Turcia pentru a se putea casatori fetele trebuie sa aiba minim 18 ani, multe dintre acestea sunt casatorite inaintea acestei varste.



"Foarte adesea, din motive sociale, oamenii nu vor sa faca vreo scena, asa ca sunt cu adevarat fericita ca (fotograful, n.r.) a facut asta. Ar trebui sa fie considerat un erou, avem nevoie de mai multi oameni de acest fel", a precizat Hassan pentru Reuters, adaugand ca spera ca autoritatile sa ia nota si sa pedepseasca mirele.

Potrivit datelor furnizate de UNICEF, Turcia are una dintre cele mai mari rate de casatorii cu minore din Europa, in conditiile in care un procent din fetele din Turcia se casatoresc inainte de 15 ani si 15 procente pana la varsta de 18 ani, scrie Agerpres.



Desi ratele casatoriilor cu minore au scazut, anual aproximativ 12 milioane de fete se casatoresc inaintea varstei de 18 ani, de multe ori cu consecinte devastatoare pentru sanatatea si educatia lor.

Potrivit campaniei "Fete nu mirese" ("Girls Not Brides"), criza din Siria si afluxul de refugiati in Turcia si in multe tari vecine au provocat o crestere dramatica a numarului de casatorii cu minore.



