Sase din zece respondenti au fost de parere ca pericolele au crescut, citand conflictele si armele nucleare si chimice drept riscuri mai amenintatoare decat cresterea populatiei sau schimbarile climatice.

Rezultatele studiului au fost publicate marti, cu o zi inaintea summitului NATO de la Bruxelles, ce are pe fondul tensiunilor in crestere intre Statele Unite ale Americii si alti membri ai Aliantei cu privire la cheltuielile pentru aparare.

''Este evident ca sistemele noastre actuale de cooperare globala nu ii mai fac pe oameni sa se simta in siguranta'', a comentat Mats Andersson, vicepresedinte al Global Challenges Foundation, intr-un comunicat.

Turbulentele intre NATO si Rusia, conflictele din Siria, Yemen si Ucraina, dar si tensiunile legate de programele nucleare ale Coreei de Nord si Iranului ii fac pe oameni sa nu se simta in siguranta, a explicat Andersson.

Un sondaj distinct, realizat tot la comanda Global Challenges Foundation dupa summitul Trump-Kim din Singapore, releva ca, in mare proportie, oamenii nu se simt mai in siguranta, scrie Agerpres.

''Razboiul este mai probabil. Avem multa instabilitate si aceasta este adesea un precursor al razboaielor'', a declarat Patricia Lewis, directorul Institutului pentru Studii Strategice (Chatham House) de la Londra.

''Doua mari puteri perturba regulile stabilite. Am asistat la invadarea Ucrainei de catre Rusia si vedem ca SUA declanseaza un razboi comercial, rupe acorduri pe care noi, ceilalti, incercam sa le respectam'', a adaugat ea.

Din cele 1.000 de persoane intervievate in Rusia in cadrul analizei intreprinse de Global Challenges Foundation, 91% au raspuns ca armele de distrugere in masa constituie cel mai mare risc de insecuritate globala.

Rezultatele sondajului au la baza raspunsurile furnizate de peste 10.000 de persoane intervievate in zece tari de catre institutul de sondare ComRes in luna aprilie.