Tatiana Mirutenko, in varsta de 27 de ani, parasea sambata un restaurant dintr-un cartier de lux al capitalei, alaturi de sotul si prietenii sai, atunci cand a fost impuscata si ucisa de doi barbati aflati pe o motocicleta.

Potrivit oficialilor mexicani, glontul era destinat unui bodyguard aflat in apropiere. Barbatul, in varsta de 46 de ani, a supravietuit atacului, au informat mass-media de SUA, scrie Agerpres.

Potrivit CNN, Tatiana Mirutenko si sotul ei, James Hoover, se aflau intr-un restaurant care servea tacos alaturi de doi prieteni, in cartierul Lomas de Chapultepec, atunci cand barbatii au deschis focul.

Trupul tinerei, care lucra ca analist la compania farmaceutica Nektar Therapeutics, va fi repatriat in SUA pentru a fi inmormantat la Chicago.

Incidentul are loc in contextul in care, in luna martie, Departamentul de Stat a emis o avertizare care le solicita americanilor care viziteaza Mexicul sa dea dovada de o precautie sporita in contextul numeroaselor rapiri, jafuri si crime care au loc in aceasta tara.