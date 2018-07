Thailanda: Toti cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal au fost scosi cu succes din pestera inundata, dupa 17 zile

Au fost reluate operatiuile de salvare in Thailanda pentru recuperarea ultimelor persoane ramase in pestera. Potrivit CNN, toti cei 12 copii si antrenorul acestora au fost scosi in siguranta din pestera inundata.