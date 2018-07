Se pare ca motivul pentru care femeia a decis sa recurga la acest gest a fost ca fiul ei ar fi vrut sa o interneze la un azil de batrani.



"Mi-ai luat viata, asa ca si eu ti-o voi lua", rostea batrana in timp ce era escortata de politisti.

In momentul in care a hotarat sa isi infrunte baiatul, femeia avea deja ascunse doua arme de foc in buzunarele pelerinei si in timpul unei altercatii, femeia a scos un revolver si a apasat pe tragaci, barbatul fiind gasit fara suflare cu doua rani: una la nivelul maxilarului, cealalta la nivelul gatului.

Anna Mae Blessing ar fi incercat sa o ucida si pe iubita fiului sau, care a reusit sa fuga, dupa ce a impins-o pe batrana intr-un colt al incaperii.

In momentul in care autoritatile au ajuns la fata locului, Anna Mae Blessing statea pe un scaun in dormitor, sustinand ca ar merita sa fie condamnata la moarte pentru faprta comisa, scrie digi24.ro.

Cautiunea a fost stabilita la suma de 500.000 de dolari.