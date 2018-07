Chiar si Jean-Claude Juncker, caruia ii mai raman doar cateva luni in fruntea Comisiei Europene, se roaga ca aceste doua tari sa-i apere mostenirea - amenintata de ''divortul'' britanic - si a promis sa accelereze aderarea lor la spatiul Schengen.



''Dupa plecarea Londrei, Romania va deveni a sasea tara ca importanta din punct de vedere politic, asa ca va trebui sa-si asume o mai mare participare in luarea deciziilor'', a declarat pentru publicatia citata ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Prioritatea Romaniei in calitate de presedinte al Consiliului UE, functie pe care o va detine timp de sase luni incepand din ianuarie 2019, este ''convergenta cu Europa'', a mentionat Negrescu. ''Si nu doar economica (Romania a inregistrat anul trecut o crestere economica de 7%, desi insusi Negrescu recunoaste ca aceasta crestere nu se face inca simtita in buzunarele romanilor - comenteaza El Mundo), ci si in ceea ce priveste coeziunea. Este important sa nu existe standarde duble in interiorul UE'', avertizeaza ministrul roman.

''Standarde duble. Un concept care apare de multe ori in discutii cu cetatenii unuia dintre cele mai pro-europene state din UE. Eurobarometrul din primavara releva ca increderea romanilor in UE este de 52%, cu 10 puncte procentuale mai mult decat media in UE'', noteaza El Mundo.

O alta sursa guvernamentala, neidentificata de cotidianul citat, explica conceptul printr-o metafora: ''Am patru copii si ii educ pe toti la fel, dar atunci cand se aseaza la masa, fiecare se comporta diferit. Acelasi lucru se intampla si cu tarile din Est si cu UE, culturile politice trebuie respectate''.

''Divortul'' cu Marea Britanie ameninta sa reduca fondurile regionale, din care Romania este al cincilea cel mai mare beneficiar, si guvernul de la Bucuresti doreste sa accelereze aderarea la zona euro. Circa 61% dintre romani sustin moneda unica, a carei adoptare era prevazuta pentru 2022, insa in prezent executivul a amanat acest obiectiv pentru 2024 si a promis sa anunte pana la sfarsitul anului strategia pentru atingerea criteriilor de convergenta, scrie Agerpres.

Romania, Bulgaria si Croatia, cele mai sarace tari din Uniunea Europeana, se diferentiaza si din acest punct de vedere de vecinii lor din Est, in conditiile in care Polonia, Ungaria si Cehia nu se grabesc sa adopte moneda unica, noteaza El Mundo, care adauga ca ministrul Negrescu minimalizeaza bresa deschisa in Europa Centrala: ''Nu cred in divizari Est-Vest sau Nord-Sud, ci doar in efortul de a gasi un teren comun. Pentru ca pacea nu este de la sine inteleasa''.



De fapt, vremurile in care nu exista nici pace, nici libertate in Romania nu sunt chiar atat de indepartate, isi aminteste Mirela Iancu, una dintre reprezentantele Astra, cel mai mare muzeu in aer liber din Europa, care ofera ''cursuri in stil comunist'' de 20 de minute pentru copii.



''Multi nu inteleg ca in acea perioada nu exista decat un singur post de televiziune care emitea doua ore pe zi. Ca nu puteai calatori. Aici ii invatam ca nu este distractiv sa studiezi intr-un regim in care nu exista libertate'', a declarat ea pentru El Mundo.

Cotidianul spaniol noteaza ca, potrivit Eurobarometrului amintit, Romania este a doua tara din UE cea mai nemultumita de propriul guvern, cu un procent de 66%. Altfel spus, romanii au sperante in legatura cu ceea ce se intampla in exterior, dar sunt nemultumiti de situatia interna, dupa cum o demonstreaza si strada, noteaza El Mundo, care aminteste ca premierul Viorica Dancila este al treilea sef al executivului din partea Partidului Social Democrat, dupa castigarea alegerilor de catre aceasta formatiune, in 2016.

Lipsa de incredere in sistem ameninta sa incline balanta catre populismul care invadeaza Europa precum Attila Hunul, distrugand increderea in institutii si facand praf consensul in interiorul UE. ''Din ratiuni de ordin istoric, Romaniei ii este greu sa se afle la mijloc, a fost invadata de prea multe ori si trebuie sa trebuie sa fie de o parte sau de alta. Iar acum se poate inclina catre cel care cucereste tot Estul'', a atras atentia o sursa diplomatica neidentificata, citata de El Mundo in finalul articolului.