"Am vazut cel mai ingrozitor lucru din viata mea. A explodat un castel gonflabil pe plaja, iar copilul care se juca in el a fost catapultat la 6 metri in aer. Va rog sa nu va lasati copiii sa se joace in castele gonflabile pe caldura asta", a scris femeia.

Politia face investigatii pentru a afla in ce circumstante a explodat castelul gonflabil, insa exista indicii ca acesta ar fi cedat din cauza caniculei. La scurt timp dupa incident, paramedicii au sosit pentru a incerca sa o salveze pe fetita, dar aceasta intrase in stop cardio-respirator. Cu toate ca a fost dusa la spital, aceasta nu a supravietuit.

In mod normal, copiii nu ar trebui lasati sa se joace intr-un castel gonflabil daca vremea nu este prielnica (vant puternic sau ploaie), dar si in conditii de temperaturi foarte ridicate. De asemenea, inainte sa va lasati copilul sa se joace astfel, asigurati-va ca unitatea gonflabila este bine prinsa si stabilizata pe pamant. Copiii care se joaca in castele gonflabile nu ar trebui lasati nesupravegheati si, de asemenea, asigurati-va ca ii descaltati inainte si ca nu au in buzunare obiecte ascutite, precum creioane, stilouri sau bijuterii, care sa poata perfora castelul, potrivit Digi24.