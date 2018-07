"Uniunea Europeana face, probabil, la fel de mult rau ca si China, doar ca ea este mai mica", a declarat Trump pentru Fox News.

Europenii "au avut in ultimul an un excedent comercial de 151 miliarde de dolari. Si, in plus, noi cheltuim o avere cu NATO pentru a-i proteja", a continuat el.

"Este teribil ceea ce ne-au facut", a apreciat miliardarul. "Tuturor ne place Uniunea Europeana intr-un anumit fel", dar aceste tari "ne trateaza foarte rau. Ele ne trateaza foarte nedrept", a adaugat el.

El si-a justificat decizia de a impune tuturor partenerilor comerciali ai SUA tarife vamale la importurile de otel si aluminiu: "Daca nu le aplicam tuturor, atunci ele (tarile producatoare vizate) trec prin tari care nu sunt supuse tarifelor si se pierde mult timp".

Intrebat daca ar fi oportun sa se faca mai degraba un front comun cu aliatii SUA impotriva Chinei, presedintele a raspuns negativ.

Europenii "nu vor produsele noastre agricole. Cu toata sinceritatea, ei au agricultorii lor si vor sa-si protejeze agricultorii. Dar noi nu ii protejam pe ai nostri", a spus el.

Cu privire la UE, el a mai evocat piata auto, indicand brandurile germane, in timp ce "noi nu putem sa facem sa intre acolo masinile noastre".

Administratia Trump a lansat un studiu in vederea unei eventuale cresteri a drepturilor vamale la importurile de automobile, potrivit Agerpres.

Donald Trump s-a angajat de mai multe luni intr-o ofensiva pe toate planurile comertului, impotriva Chinei, pe care o acuza de furt de proprietate intelectuala, dar si impotriva europenilor si canadienilor, care au replicat prin masuri de represalii.

De altfel, alt subiect de disputa cu Europa, presedintele a reiterat ca societatile europene care fac afaceri cu Iranul vor fi sanctionate: "Da, bineinteles. Este ceea ce facem. Absolut", a raspuns el la intrebarea despre intentiile Washingtonului.

Retragand SUA la 8 mai din acordul international privind programul nuclear iranian din 2015, Donald Trump anuntase restabilirea sanctiunilor americane pentru Republica islamica, inclusiv pentru intreprinderile din tari terte care fac comert sau investesc in aceasta.