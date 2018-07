Israelul a trimis tone de produse alimentare, haine si medicamente civililor refugiati in partea siriana a Platoului Golan dupa ce au fugit de luptele din sudul Siriei vecine, a anuntat vineri armata israeliana.



"Vom continua sa ne aparam frontierele, sa oferi ajutor umanitar atat cat vom putea, insa nu vom permite intrari pe teritoriul nostru", a declarat Netanyahu inaintea reuniunii saptamanale a consiliului de ministri.

El a reiterat de asemenea cerinta Israelului ca Iranul sa se retraga militar din Siria, ceea ce considera a fi o prioritate pentru tara sa.

Israelul ocupa din 1967 o parte din Platoul Golan situat la frontiera dintre cele doua tari, care se afla in continuare tehnic in stare de razboi, scrie Agerpres.



Civilii sirieni au fugit de o ofensiva a regimului lui Bashar al-Assad si a aliatilor sai declansata la 19 iunie pentru a elibera zonele controlate de rebeli in provincia Deraa, in sudul Siriei.

Totodata, armata israeliana a anuntat duminica intr-un comunicat ca a trimis intariri de trupe in partea israeliana a Platoului Golan pentru "a face fata evolutiilor de cealalta parte a frontierei".

Comunicatul precizeaza ca "politica de non-interventie in conflictul sirian va ramane neschimbata atat timp cat suveranitatea israeliana nu este contestata si cetatenii sai nu sunt amenintati".

Avand grija sa nu fie atras in conflict, Israelul a atacat totusi in mai multe randuri teritoriul sirian, lovind in special convoaie cu arme destinate, in opinia sa, gruparii libaneze Hezbollah, aliat al regimului sirian si inamic al statului israelian.