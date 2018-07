In urma comparatiei dintre un grup de peste 106.000 persoane diagnosticate cu tulburare acuta de stres si un alt grup alcatuit din peste un milion de indivizi care nu sufereau de aceasta problema, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca stresul este asociat cu un risc cu 36% mai mare de aparitie a 41 de afectiuni autoimune, precum artrita reumatoida, psoriazisul, boala Crohn sau boala celiaca.



''Pacientii care sufera de reactii emotionale acute in urma unor evenimente traumatizante sau a altor factori de stres ar trebui sa apeleze la tratament medical din cauza riscului de cronicizare a acestor simptome si a declinului starii de sanatate, cum ar fi cresterea riscului de boli autoimune'', a declarat doctor Huan Song, cercetatoare principala la Universitatea Reykjavik din Islanda.

Sistemul imunitar protejeaza organismul de boli si infectii. Insa, in cazul unei persoane care sufera de afectiuni autoimune, aceasta protectie naturala se intoarce impotriva propriului corp atacand celulele sanatoase.

Cauza declansarii bolilor autoimune nu este pe deplin inteleasa, insa aceasta problema de sanatate tinde sa fie mostenita genetic. Femeile, in special cele afroamericane, hispanice si amerindiene, au un risc mai mare de a suferi de astfel de afectiuni, au mentionat cercetatorii, scrie Agerpres.

Potrivit lui Huan Song, tratarea tulburarilor de stres poate contribui la reducerea riscului de aparitie a bolilor autoimune.



''Exista in prezent mai multe tratamente, bazate atat pe medicamente cat si pe tehnici cognitiv comportamentale, cu eficacitate dovedita'', a spus ea.

Cercetatoarea a precizat, totusi, ca studiul este unul observational, care nu dovedeste in mod direct faptul ca stresul cauzeaza boli autoimune ci indica prezenta unei asocieri intre cele doua.

Concluziile au fost publicate in Journal of the American Medical Association.