Capital, un cotidian local, primise amenintari pe retele sociale, a declarat presei politistul.

Presupusul autor este in varsta de circa 40 de ani si locuieste in acest stat de pe Coasta de Est, potrivit autoritatilor.

"Nu pot confirma daca el cunostea angajatii ori pur si simplu a vizat compania in general", a adaugat Bill Krampf, seful interimar al politiei locale,precizand ca, deocamdata, nu poate dezvalui identitatea acestuia.

Gunman kills 5 in attack targeting Maryland newspaper. https://t.co/DplCPoEIuO — The Associated Press (@AP) June 29, 2018

, a mai spus politistul, subliniind ca nu este in masura sa confirme daca cele cinci persoane ucise lucrau toate pentru jurnalul respectiv.

"Din ce cunoastem, sunt cinci morti. Mai multe persoane au fost grav ranite", a declarat presei Bill Krampf.

#UnitedStates: Gunman kills at least 5 in targeted attack at a newspaper building in #Maryland. pic.twitter.com/BLWCKmGoEt — APN NEWS (@apnnewsindia) June 29, 2018

Not sure what’s happening in #Annapolis but about 40 police vehicles have passed me. Bestgate Rd is blocked at West St. pic.twitter.com/QtItPLoRUZ — Cheryl Conner Costello (@CherylCCostello) June 28, 2018

Purtatoarea de cuvant a Casei Albe: "Un atac" impotriva unor "jurnalisti nevinovati"

Jurnalul Baltimore Sun, proprietarul Capital Gazette din 2014, a precizat ca atacul armat a inceput la orele 14.40 (18.40 GMT), noteaza Agerpres Purtatoarea de cuvant a presedintelui american Donald Trump a denuntat joi un "atac violent impotriva unor jurnalisti nevinovati", dupa masacrul din redactia unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, care a facut cel putin cinci morti, relateaza AFP.

"Condamn cu fermitate un act diabolic de o violenta fara sens la Annapolis", a scris pe Twitter Sarah Sanders. "Un atac violent impotriva unor jurnalisti nevinovati care isi desfasurau activitatea lor este un atac impotriva tuturor americanilor", a adaugat ea.



Strongly condemn the evil act of senseless violence in Annapolis, MD. A violent attack on innocent journalists doing their job is an attack on every American. Our prayers are with the victims and their friends and families. — Sarah Sanders (@PressSec) June 28, 2018

Reactia presedintelui Donald Trump

Presedintele Donald Trump, care critica frecvent presa si jurnalistii, a reactionat si el pe Twitter dupa tragedie.

"Am fost informat despre atacul armat de la Capital Gazette din Annapolis, in Maryland. Gandurile si rugaciunile mele sunt alaturi de victime si familiile lor. Multumesc serviciilor de prim-ajutor care sunt la fata locului", a scris el.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018