Cercetatorii au facut aceasta descoperire dupa ce au analizat date puse la dispozitie de bancile de creier si obtinute in urma unor studii de cohorta din programul ''Accelerating Medicines Partnership - Alzheimer's Disease'' (AMP-AD). Specialistii au subliniat, insa, in concluziile publicate joi in jurnalul Neuron, ca cercetarea nu dovedeste ca aceste tipuri de virus sunt direct responsabile de instalarea sau evolutia bolii Alzheimer.

In prezent, nu exista nicio metoda de preventie sau de tratament pentru aceasta degenerescenta progresiva a tesutului cerebral, a memoriei si a identitatii, insa oamenii de stiinta spera ca pe baza acestei descoperiri sa poata fi elaborate tratamente noi, eficiente.



''Ipoteza potrivit careia virusurile joaca un rol in boala creierului nu este noua, insa acesta este primul studiu care ofera o dovada solida bazata pe abordari impartiale si seturi generoase de date ce sustin aceasta pista'', a declarat directorul Institutului National pentru Persoanele in Varsta (NIA), Richard Hodes, intr-un comunicat emis de Institutele Nationale de Sanatate.

''Aceasta cercetare intareste din nou complexitatea bolii Alzheimer, creeaza oportunitati de explorare aprofundata a acesteia si subliniaza importanta schimbului de informatii in mod liber si pe scara larga in randul comunitatii de cercetatori'', a adaugat el.

Cercetatorii de la Facultatea de Medicina Icahn de la Centrul Medical Mount Sinai si Centrul Banner de Cercetare a Bolilor Neurodegenerative al Universitatii din Arizona cauta sa afle daca medicamentele utilizate pentru tratamentul altor boli pot functiona si in cazul Alzheimer, scrie Agerpres.

Echipa a studiat date obtinute prin secventierea ADN si ARN de la 622 de creiere ale donatorilor care prezentau caracteristici clinice si neuropatologice ale bolii Alzheimer si 322 de creiere de la donatori care nu prezentau aceasta afectiune. Expertii au descoperit ca biologia Alzheimer este afectata de un grup complex de factori virali si genetici.



''Aceasta este cea mai convingatoare dovada prezentata pana acum care indica o contributie virala la cauza sau evolutia Alzheimer'', a indicat doctor Sam Gandy, profesor la Mount Sinai, coautor al studiului.

Oamenii de stiinta au explorat prezenta virala in sase regiuni-cheie ale creierului a caror vulnerabilitate ridicata la Alzheimer este cunoscuta. Ei au descoperit ca virusul herpetic uman tip 6A si tip 7 era de doua ori mai abundent in mostrele prelevate de la donatori cu Alzheimer in comparatie cu cele de la persoane care nu avusesera aceasta boala.

Cercetatorii au mentionat ca teste efectuate in viitor vor putea indica daca activitatea virusului herpetic este una dintre cauzele aparitiei Alzheimer.