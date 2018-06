"Un succes fantastic, o victorie fantastica pentru poporul american si pentru constitutia noastra. Este o mare victorie pentru constitutia noastra. Trebuie sa fim duri, trebuie sa fim in siguranta, trebuie sa avem securitate, cel putin trebuie sa verificam oamenii care ne intra in tara. Hotararea a aratat ca toate atacurile din presa si de la politicienii democrati sunt gresite si au fost gresite", a declarat Trump.

Instanta mai arata ca presedintele are puteri ample in luarea deciziilor legate de imigratie, atunci cand vine vorba de securitatea nationala. Cinci judecatori, considerati conservatori, au fost de acord, ceilalti 4, apropiati de democrati, au fost impotriva. Judecatorul numit de Donald Trump a fost cel care a inclinat balanta in favoarea Casei Albe, informeaza Digi24.

Imediat dupa decizie, activistii pentru drepturile imigrantilor si musulmanilor au organizat proteste la Washington si New York.

Scandalul a inceput in ianuarie anul trecut, Donald Trump a semnat atunci un decret prin care a inchis granitele cetatenilor din unele tari majoritar musulmane, pe motive de securitate. Presedintele american a fost acuzat de discriminare religioasa iar hotararea sa a fost blocata de instante in repetate randuri.

De atunci, liderul de la Casa Alba a actualizat de doua ori decretul sau iar varianta aprobata acum de Curtea Suprema dateaza din septembrie 2017.