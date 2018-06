Curtea Suprema de Justitie a declarat inadmisibile recursurile depuse si a lasat in vigoare hotararile primelor instante prin care au fost invalidate alegerile. Decizia este irevocabila.

Andrei Nastase, lider al opozitiei proeuropene si castigatorul recentelor alegeri la primaria Chisinaului, a indemnat protestatarii sa continue manifestatiile impotriva acestei hotarari pe care o considera politica si ilegala.

De asemenea, unii lideri ai manifestantilor au amenintat anterior ca ar putea recurge la actiuni pasnice de nesupunere civica, scrie Agerpres.



Pe parcursul examinarii dosarului, mai multi manifestanti au protestat in fata instantei, cerand validarea mandatului de primar si acuzand guvernarea ca ar fi exercitat presiuni asupra justitiei. Guvernarea a negat orice implicare.

Mai multe actiuni de protest au avut loc si saptamana trecuta, in special una de amploare duminica. Departamentul de Stat al SUA, Uniunea Europeana, dar si un sir de misiuni diplomatice acreditate la Chisinau au transmis mesaje in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile legate de validarea alegerilor.

Justitia de la Chisinau a invalidat alegerile motivand ca Andrei Nastase, dar si contracandidatul sau din turul doi, socialistul de stanga Ion Ceban ar fi facut apeluri de mobilizare la vot in ziua alegerilor pe retele de socializare. Aceste apeluri au fost calificate drept agitatie electorala.

Nu este clar ce se va intampla in continuare cu alegerile pentru functia de primar al Chisinaului. Potrivit Codului electoral al Republicii Moldova, in caz de anulare, in decurs de doua saptamani este organizata votarea repetata, cu excluderea candidatului sau candidatilor care au incalcat legea.

La Chisinau au fost organizate alegeri anticipate pentru functia de primar, dupa ce fostul edil, Dorin Chirtoaca, a demisionat in luna februarie, intrucat este cercetat intr-un dosar de coruptie, pe care el il considera ca fiind orchestrat politic.