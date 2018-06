"(..) Saptamana trecuta, Romania, care ne-a dat totusi mari comici precum hazliul Mircea Eliade sau mascariciul Cioran (le poilant Mircea Eliade et le désopilant Cioran) s-a suparat pe Franta din cauza unui desen cu jucatoarea care tocmai castigase Roland-Garros. La saizeci si unu de ani dupa crearea Comunitatii economice europene, descoperim cu oroare ca europenii n-au nici un umor. In ciuda pactului otel-carbune, a CEEA (Comunitatea europeana a energiei atomice) si a spatiului Schengen, un mare santier fundamental pentru constructia europeana n-a fost inca lansat: Europa umorului. Ca o circumstanta atenuanta pentru romani trebuie spus ca nici parintii fondatori ai Europei — Jean Monnet, Robert Schuman, De Gasperi sau Adenauer… — nu erau mari comici. Dupa moneda unica europeana, vom crea oare intr-o zi un umor unic european? Fiecare tara isi pazeste cu strictete traditiile umoristice si nu lasa Bruxelles sa le reglementeze. Umorul, care ar trebui sa ne apropie, devine factor de discordie. Inca unul in Europa? Cine o va salva de la acest naufragiu umoristic? Migrantii de pe Aquarius? De ce nu? (...)", a scris Laurent Sourisseau, potrivit News.ro.

Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la turneul de la Roland Garros publicand, in urma cu o saptamana, sub titlul "O romanca castiga Roland Garros-ul" o caricatura reprezentand o persoana care ridica trofeul deasupra capului si spune "Fier vechi, fier vechi".

Numerosi romani au criticat dur caricatura, considerand-o jignitoare nu numai la adresa Simonei Halep, ci si la adresa poporului roman. Federatia Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) a anuntat ca va depune plangere impotriva Charlie Hebdo pentru caricatura referitoare la Simona Halep.