Anul trecut, trei francezi s-au numarat printre fericitii castigatori la EuroMillions.

Persoana a castigat 36.158.964 de euro la extragerea din 19 iunie, a indicat FDJ pentru AFP. Castigatorul are la dispozitie 60 de zile de la data extragerii pentru a se prezenta la FDJ, care va comunica orasul si numele punctului de vanzare al combinatiei castigatoare doar dupa efectuarea platii.

Creata in 2004, loteria EuroMillions reuneste 20 de milioane de jucatori constanti din cele noua tari participante (Franta, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Austria, Elvetia si Luxemburg), iar in 2016 inregistrat pariuri de 1,4 miliarde de euro (fata de 1,5 miliarde in 2015).

Suma record obtinuta la EuroMillions ii apartine din 27 octombrie 2014 unui portughez, care castigat 190 de milioane de euro, si unui cuplu britanic, care a castigat in 2012 aceeasi suma, plafonul prevazut de joc, relateaza Agerpres.

In Franta, cel mai mare castig a fost 170 de milioane de euro si a fost obtinut in 2012 in departamentul Alpes-Maritimes (sud-est).