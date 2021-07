Un bucătar din Irak în vârstă de 25 de ani a murit după ce a alunecat și a căzut într-un cazan uriaș cu ciorbă de pui fierbinte. Tânărul s-a ales cu arsuri grave de gradul trei pe 70% din suprafața corpului și a decedat peste cinci zile, potrivit Insider.

Tânărul bucătar, Issa Ismail pregătea ciorba respectivă pentru o nuntă ce urma să aibă loc în Zakho, în nord-estul Irakului. Bucătarul a alunecat și a căzut în timp ce mesteca în cazanul cu ciorbă.

Bărbatul era căsătorit și avea acasă trei copii, dintre care cel mai mic în vârstă de doar 6 luni.

„Lucra ca bucătar de opt ani şi prepara meniuri pentru petreceri de nuntă, înmormântări şi alte evenimente. În ultimii doi ani, a lucrat la bucătăriile localurilor de nuntă pentru 25.000 de dinari (17 dolari americani) pe zi”, a dezvăluit o rudă de-a bucătarului.

