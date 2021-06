Liderul celei mai numeroase familii din lume a murit

Ziona Chana, liderul unei secte religioase care practică poligamia, a murit duminică şi a lăsat în urma lui 38 de soţii, 89 de copii şi 36 de nepoţi. Informaţia a fost confirmată de prim-ministrul statului indian Mizoram, Zoramthanga, care a transmis condoleanţe familiei îndoliate prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

Potrivit presei indiene, Ziona Chana suferea de diabet şi de hipertensiune.Medicii locali au dezvăluit pentru agenţia de presă PTI că starea de sănătate a lui Ziona Chana s-a deteriorat în timp ce acesta se afla în satul lui natal, Baktawng Tlangnuam. A fost transportat de urgenţă duminică seară la un spital, unde decesul său a fost constatat de către medici.

Câți membi numără familia bărbatului

Este greu de spus dacă Ziona Chana era într-adevăr liderul celei mai numeroase familii din lume, întrucât şi alte persoane revendică acest titlu. De asemenea, este greu de estimat şi numărul exact al membrilor familiei Chana. Cel puţin un articol de presă a raportat că bărbatul indian avea de fapt 39 de soţii, 94 de copii, 33 de nepoţi şi un strănepot, iar întreaga familie ar fi avut 181 de membri.

Deşi mai multe companii media locale au afirmat că Ziona Chana deţinea "recordul mondial" pentru familia sa numeroasă, deocamdată nu este cunoscută categoria globală în care ar fi fost înscris respectivul record. Familia Chana a apărut de două ori în populara emisiune TV "Ripley's Believe it or Not". Indiferent dacă este vorba despre un record mondial sau nu, Ziona Chana şi familia lui reprezentau o veritabilă senzaţie locală, atrăgând numeroşi turişti în satul lor situat în nord-estul Indiei.

O clădire doar pentru familia lui Ziona Chana

Familia lui Ziona Chana locuieşte împreună într-o clădire cu patru etaje, denumită "Chuuar Than Run" ("Casa noii generaţii") şi care are 100 de camere. Soţiile sale împart un dormitor aflat lângă cel al lui Chana. Clădirea este o atracţie turistică majoră în statul Mizoram, iar turiştii din lumea întreagă vin în satul unde trăieşte familia pentru a asista la activităţi din viaţa de zi cu zi a acesteia.

Ziona Chana s-a născut în 1945 şi a cunoscut-o pe cea mai vârstnică soţie a lui, cu trei ani mai mare decât el, pe vremea când avea 17 ani. Familia face parte dintr-o sectă creştină - Chana Pawl - cu aproximativ 2.000 de adepţi. Toţi membrii sectei locuiesc în jurul casei deţinute de Ziona Chana în Baktawng Tlangnuam, un sat aflat la o distanţă de aproximativ 55 de kilometri de Aizawl, capitala statului Mizoram. Secta, care permite poligamia pentru bărbaţi, a fost înfiinţată de bunicul lui Ziona Chana în anul 1942, informează Agerpres.