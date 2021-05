Serena Williams va împlini vârsta de 40 de ani în această toamnă. Sportiva a câştigat 73 de titluri WTA la simplu şi peste 94 de milioane de dolari în premii. Ea a debutat în turneele profesioniste în octombrie 1995, la Bell Challenge, în Quebec, Canada.

Înainte de a 78-a ediţie a turneului Internazionali BNL D’Italia, de la Roma, Serena Williams se afla pe locul 8 în lume, în clasamentul WTA.

„Podoroska ştie cu siguranţă să joace”, a spus Williams, luni, într-o conferinţă de presă. „Joacă cu multă putere. Am urmărit-o la începutul acestui an, aşa că a fost bine. Am putut să-i văd puţin jocul.”

În 2021, Serena a participat doar la cele două turnee de la Melbourne.

„Simt că sunt bine. Sunt la Roma. Voi avea câteva meciuri bune aici, sperăm, şi apoi voi fi la un alt Grand Slam, ceea ce mă entuziasmează mereu. Aşa că cred că sunt pregătită. Va fi greu fără fanii italieni, pentru că sunt speciali”, a mai spus Williams.

Chiar dacă cele mai multe performanţe le are pe hard, zgura îi este totuşi „prietenă”, fiind de trei ori câştigătoare a Open-ului Franţei şi de patru ori campioană la Roma, unde a câştigat în 2002, 2013, 2014 şi 2016, informează Mediafax.