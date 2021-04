Imaginile înfiorătoare au fost surprinse de un cumpărător, aflat în magazin. Martorul îngrozit, Narumpa Tangsin, care a filmat întreaga scenă, a spus că i-a fost frică să se apropie de șopârlă, deoarece ar fi putut deveni periculoasă dacă s-ar fi simțit amenințată.

„M-am oprit la magazin pentru a cumpăra mâncare și apoi am văzut șopârla uriașă din interior. Am vrut să cumpăr o băutură, dar animalul era prea aproape de culoarul băuturilor. Sunt animale periculoase, mai ales când sunt supărate, așa că am rămas mai în spate și am înregistrat-o cu telefonul”, a mai menționat Narumpa Tangsin.

Vânzătorii și clienții s-au ascuns în spatele tejghelei, în timp ce șopârla s-a urcat pe rafturi și a aruncat mai multe cutii de lapte jos.

Unul dintre angajații magazinului a chemat poliția, care a sosit cu specialiști pentru a prinde șopârla.

This is in Thailand...Nakhon Pathom to be exact.

Seeing a lot of people asking if this is a Komodo Dragon or a monitor lizard.

A Komodo Dragon IS a monitor lizard. There are 70 species of monitor lizard.

But Komodo Dragons don't exist in Thailand except for zoos, etc. pic.twitter.com/ZydwwwGq4Q