Încadrate de o gardă călare, primele care negre împodobite cu motive aurii şi lumini amintind de vechile ambarcaţiuni funerare au părăsit la orele 20:00 (18:00 GMT) Piaţa Tahir şi Muzeul din Cairo, unde mumiile se odihneau de peste un secol.

Piaţa a fost închisă circulaţiei, precum şi pietonilor, la fel ca întregul traseu de şapte kilometri pe străzile capitalei Cairo până la NMEC, situat în sudul capitalei. Sub salve de tun, carele au ajuns la noul muzeu în jurul orei 20:30, întâmpinate de preşedintele Abdel Fattah al-Sissi.

În ordine cronologică, faraonul Seqenenre Taa (secolul al XVI-lea î.Hr.) din dinastia a XVII-a, numit "Curajosul", a condus cortegiul, închis de Ramses al IX-lea (secolul al XII-lea î.Hr.) din a XX-a dinastie. Printre cele mai cunoscute mumii s-au numărat cele ale celebrilor suverani Hatshepsut şi Ramses al II-lea.

Scăldată într-o lumină albastră, procesiunea a părăsit muzeul centenar, însoţită de un spectacol cu figuranţi în costume de faraon, care trase de cai, sub bătăile de tobă ale unei fanfare şi pe un fundal de muzică simfonică. Mai devreme în cursul serii, preşedintele al-Sissi a vizitat NMEC, însoţit de premierul Mostafa Madbouly şi de directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, pentru a trece în revistă o parte a colecţiilor.

"Cu profundă mândrie, mă bucur să-i întâmpin pe regii şi reginele Egiptului după călătoria lor", a scris al-Sissi pe Twitter.

NMEC, care ocupă o vastă clădire modernă, este programat să-şi deschidă porţile pentru public la 4 aprilie. Dar mumiile vor fi expuse publicului abia după 8 aprilie. Audrey Azoulay a afirmat într-un comunicat că mutarea mumiilor la NMEC este "punctul culminant al unei activităţi îndelungate pentru a le păstra şi a le expune în condiţii mai bine". O lucrare la care a participat UNESCO.

Descoperite lângă Luxor (sud) cu începere din 1881, majoritatea celor 22 de mumii nu au părăsit Piaţa Tahrir de la începutul secolului al XX-lea.

🇪🇬 Our current President @AlsisiOfficial receives our previous Kings and Queens in a majestic moment that the history will forever record.#Egypt #AncientEgypt #History #Egyptology #Pharaoh #thePharoahsGoldenParade | #موكب_المومياوات_الملكية #المتحف_المصري #السيسي pic.twitter.com/QJbyCg84gG