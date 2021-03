Nicole Cherry a anunțat pe Instagram că era la un pas de un atac de panică, după ce a rămas blocată în liftul blocului unde locuiește împreună cu iubitul său, Florin Popa. Nicole nu a putut suna pentru a cere ajutorul cuiva deoarece nu avea nici semnal la telefon.

În momentele de panică, artista a realizat că trebuie să iasă cumva din situație și a apăsat butonul de alarmă.

„Am rămas blocată în lift . M-am speriat puțin... puțin mai mult. Mai stau și la etajul 15 și pe lângă asta nici nu e semnal deloc. Am apăsat eu pe alarmă și imediat și-a revenit și m-a lăsat la 14, că acolo am rămas blocată, și un etaj am luat-o pe scări. Nu venea cel de-a doilea lift și în ăsta în care am rămas blocată nici că nu mai urc”, a pus Nicole Cherry pe Instagram.