„Nu am avut mamă și tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută și violată. Am născut cum am născut... A murit copilul ăla. Da, la casa de copii. Și de antrenor am fost violată, da, de Niță Grigore. Noi nu stăteam la club și ne ducea obligatoriu să jucăm. Ne duceau, ne antrenau și jucam. Dacă nu marcai, luai bătaie acolo, pe banca. Am luat bătaie de la nenorocitul ăsta. Ne bătea cu un par peste gleznă. Zicea «Dacă nu dai 10 goluri din 10, dracul te ia!».

Nu doar eu am fost abuzată de antrenor. Abuzurile au început de la 12 ani. Se întâmplau în cantonament. Te chema la el în cameră și te punea să te dezbraci. Dacă nu voiai zicea «Mâine te duci acasă, te întorci la casa de copii. Dracul te ia!». Nu puteam vorbi cu nimeni. Cine să îți ia apărarea? Tot cu el ținea lumea.

S-a întâmplat până am rămas gravidă. A trebuit să avortez la 5 luni și era să mor. Aveam 12-13 ani. A fost greu, cumplit! E un spurcat de antrenor. Nu știu dacă mai trăiește. S-a sesizat lumea, dar s-a șters tot. Când nu ai mama sau tată, dracul e al tău. A fost grea viața”, a spus Mariana Marica Cetiner la GSP LIVE.