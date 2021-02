„Am zis că hai să încercăm. Eu eram în România, la București, ea lucra în Italia și ne-am întâlnit în vară. A venit în vacanță și a venit la Bucuresti și de atunci uită-ne! Se fac opt ani deja. Până s-a mutat ea cu mine, cred că un an de zile am tot făcut naveta, eu la Torino, la trei săptămâni venea la mine și ea venea vara sau de sărbătorile de iarnă venea în România. Așa a fost un an de zile. I-am fost alături și la bine și la rău. Am trecut îți dai seama în 8 ani de zile treci și prin bune și prin rele. Important e să treci peste.”, a declarat Mario, potrivit AlphNews.

Aceștia aveau planuri de nuntă, însă pandemia le-a stricat planurile:

„Am reprogramat-o anul acesta pe 31 iulie și noi ne dorim foarte mult să o facem. Și cu siguranță o să o facem pentru că nu mai putem. Am amânat-o o dată, de două ori e prea mult.”, spune Mario.