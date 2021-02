Imaginile șocante au fost surprinse în Masinagudi, statul Tamil Nadu, aflat în sudul Indiei. Pe filmări se vede cum mai mulți bărbați dau foc unor obiecte pe care apoi le aruncă spre animalul de 40 de ani, potrivit Știrile ProTV.

Case of animal cruelty comes to light in Masinagudi, Nilgiris. People in a private resort apparently threw a lit, burnt cloth on a 40-year-old elephant following which the animal died.



Postmortem report shows burn injuries on its ears; 2 individuals detained. pic.twitter.com/bYds5PyW8U