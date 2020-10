Brianna Hill, o tânără absolventă, a dat naștere copilului său în timp ce susținea examenul pentru a deveni avocat, informează CNN. Femeia a declarat:

„Dată inițală a examenului a fost amânată din cauza coronavirusului, astfel că am ajuns să dau testul de intrare în barou în săptămâna a 38-a de sarcină. Am avut mari emoții, însă în final am glumit că am ajuns să dau examenul pe patul de spital. Cu lecția învățată!”

După primele 30 de minute, Brianna a simțit că ceva este în neregulă „Simţeam că se întâmplă ceva după 30 de minute de test şi mă temeam să nu mi se fi rupt apa”.

Femeia și-a sunat soțul și a plecat la spital, unde a născut un băiat perfect sănătos după 5 ore de travaliu.

„În tot acel timp eu şi soţul meu discutăm cât de mult ne dorim să îmi finalizez examenul. Nu era altă opţiune în mintea mea” a mai povestit aceasta.

A două zi, medicii și asistentele clinicii medicale i-au pregătit o camera goală pentru a-și putea finaliza testul de intrare în barou. Pe ușa acestei camere era un semn: „NU DERANJAȚI”.

Proaspăta mămică așteaptă acum cu nerăbdare rezultatul examenului, iar între timp a primit și o ofertă de job.