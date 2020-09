Susie Levache este pasionată de DIY (Do It Yourself) si își propusese ca în timpul carantinei să finalizeze câteva proiecte de renovare pe care le începuse mai demult.

Deoarece fiica ei se plângea că s-a plictisit, Susie a decis să o implice în proiectul de renovare.

"Am rugat-o să măsoare un perete pentru un panou. Apoi i-am arătat cum să folosească câteva instrumente și înainte să îmi dau seama, construise deja panoul de una singură."

După acest succes, fiica a decis să își înceapă propriul proiect de redecorare sub supravegherea mamei.

"După ce a căpătat mai multă încredere în abilitățile ei, a început să îmi sugereze tot felul de idei," a povestit Susie pentru Bored Panda. "De exemplu, a venit cu ideea să pictam dulapurile din bucătărie în culori diferite, iar rezultatul este fantastic."

Și mai interesant este faptul că toate schimbările făcute de tânără nu au depășit costul de 120 de dolari.

