Povestea lui Tony Williams, un bătrân în vârstă de 75 de ani din Hampshire, este una emoționantă. Soția acestuia, Jo, a murit în luna mai din cauza cancerului pancreatic, iar Tony a rămas singur de atunci. Cei doi nu au avut copiii, iar familia lor locuiește în altă zonă.

De când și-a pierdut soția, Tony își petrece zilele în singurătate, așteptând și sperând că măcar telefonul să sune, dar nici asta nu se întâmplă prea des.

Acesta a cheltuit 120 de lire pentru a publica mesaje în ziarul local în căutarea de prieteni, dar nimeni nu l-a sunat. A printat apoi mai multe pliante pe care le-a împărțit trecătorilor, sperând că cineva va dori să vorbească cu el și să îi devină prieten. Din păcate, tot nu a primit niciun telefon. Disperat, acesta a pus un mesaj mare în geam în care îi roagă pe trecători să se oprească în dreptul casei lui pentru a schimba măcar o vorbă.

"Am pierdut-o pe Jo, soția și sufletul meu pereche. Nu am prieteni și nu am cu cine vorbi.

Liniștea care mă înconjoară 24 de ore din 24 este ca o tortură. Mă poate ajuta cineva?"

Tony spune că acest mesaj este ultima lui speranță. A încercat cu disperare să își facă prieteni, dar oamenii nu par să își dorească să vorbească cu el.

Tony și Jo s-au cunoscut în urmă cu 35 de ani și au avut o căsnicie fericită. În urmă cu un an, cei doi au decis să se mute în Hampshire pentru ca Jo să fie mai aproape de doară ei.

Jo a început să se simtă tot mai rău și a fost diagnosticată cu cancer pancreatic. A murit 9 zile mai târziu.

"Tot ce îmi doresc e ca cineva să vadă semnul și să mă sune. Nu vreau să îmi mai petrec întreaga zi în singurătate," a mai spus Tony.