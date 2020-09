"Cred că dacă mă tund voi muri. Nu îndrăznesc să schimb nimic la el, nici măcar să-l pieptăn'', a declarat pentru Reuters Nguyen Van Chien, din satul său aflat la circa 80 de kilometri vest de oraşul Ho Chi Minh, scrie Agerpres.ro.

Chien nu s-a mai tuns din copilărie. Profesorii i-au cerut în clasa a treia să își tundă părul, dar acesta a refuzat și a ales să nu mai meargă la școală.

„Îmi aduc aminte că părul meu era negru, bogat şi puternic. L-am pieptănat, l-am descâlcit ca să-l fac să fie neted. Dar când am auzit chemarea puterii divine, am ştiut imediat că am fost cel ales'', a spus acesta.

„Mi-am atins părul, iar peste noapte devenise foarte aspru. Se fixase de capul meu şi devenise un lucru de sine stătător''.

Chien este adeptul unui cult aproape dispărut, cunoscut sub denumirea „Dua“, religia cocoşului, denumită după fondatorul său, care susţinea că a supravieţuit doar cu nuci de cocos ca să-şi păstreze vitalitatea. Dua este interzisă în Vietnam şi considerată o credinţă falsă.