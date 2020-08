Israa Seblani se bucura de cea mai frumoasă zi din viața ei când explozia din Beirut a avut loc. Tânăra îmbrăcată în rochie de mireasă zâmbea fericită când orașul a fost zguduit de deflagrație.

În imagini se poate vedea cum suflul exploziei aproape o dărâmă pe tânără mireasă care a trecut de la fericire la agonie în doar câteva secunde.

Din fericire, mirii și restul participanților au scăpat cu viață.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner - as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN

