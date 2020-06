Albert Einstein avea un IQ de 160. Despre Issac Newton se credes că ar fi avut un IQ de 190, iar Mark Zuckerberg are un IQ de 152. Toți acești bărbați geniali au creat lucruri mărețe care au schimbat lumea. Însă, nici unul nu se compară cu William James Sidis, un copil minune, un matematician excepțional și un geniu cu un IQ cuprins între 250 și 300. Din păcate, nu foarte multe persoane au auzit de el. Iată câteva lucruri fascinante despre acest geniu necunoscut.

La vârsta de 8 ani, vorbea 8 limbi

William James Sidis s-a născut în New York în anul 1898. Tatăl lui era un psiholog renumit care obținuse patru diplome de la Universitatea Harvard, iar mama sa era medic. Cu o astfel de familie, era de așteptat ca William să arate aptitudini deosebite, dar inteligența micuțului i-a surprins pe toți.

La doar un an și jumătate, era în stare să citească din The New York Times. Până la vârsta de 8 ani, învățase deja latina, greaca, franceza, rusa, germana, ebraica, turca și armeana. Mai mult, inventase o limbă proprie, numită “Vendergood.”

Cea mai tânără persoană acceptată la Harvard

Conștient de inteligența excepțională a copilului său, tatăl lui William a încercat să îl înscrie la prestigioasa Universitate Harvard, dar a fost refuzat deoarece băiatul avea doar 9 ani. A fost acceptat, în cele din urmă, doi ani mai târziu, devenind cea mai tânără persoană înscrisă la Harvard. Un an mai târziu, cunoștințele sale în matematică erau atât de avansate încât începuse să dea lecții propriile profesori. A absolvit facultatea la doar 16 ani.

A trăit o viață retrasă

În ziua absolvirii, William a spus reporterilor că faima nu îl interesează și că viața ideală pentru el este una trăită în izolare. Datorită geniului său, William a atras atenția publică, lucru care nu i-a făcut plăcere deloc. Mai mult, o paradigmă care luase avânt în acele vremuri urmărea transformarea copiilor în mici genii prin educația primită. Conștient de inteligența excepțională a fiului său, tatăl lui William își dorea ca acesta să strălucească asemeni unei stele. Psiholog de meserie, acesta a folosit diferite tehnici inventate de el pentru a îl împinge pe William peste limite. Metodele de educație folosite de părintele său l-au afectat pe William. Acesta a refuzat să participe la înmormântarea tatălui său și l-a criticat deseori pentru copilăria pe care i-a oferit-o.

A fost condamnat la închisoare

În încercarea de a sta departe de ochii lumii, William James Sidis a acceptat diferite job-uri mici, de birou. În 1924, mai mulți reporteri au descoperit că avea un loc de muncă plătit cu doar 23 de dolari pe săptămână și l-au luat în derâdere, susținând că geniul său a știrbit. Bineînțeles, adevărul era cu totul altul. William a scris numeroase cărți pe teme de antropologie, cosmologie, istorie și filosofie, toate sub pseudonim.

William James Sidis era socialist și un opozant al Primului Război Mondial. A fost arestat în 1919 în urma unui protest violent care a avut loc în Boston și acuzat la 18 luni de închisoare.

O moarte nefericită la doar 46 de ani

Cel mai inteligent om din lume, un geniu cu un IQ de 300, și-a petrecut viața falit și singur. Persoana care ar fi putut schimba lumea, a murit uitat de toți la 46 de ani din cauza unei hemoragii cerebrale.