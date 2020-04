Autoritățile au închis traficul aerian și diferite activități industriale, lucru ce a dus la dispersarea smogului ce acoperea marile orașe.

Astfel că, locuitorii din Nordul țării, din orașul Jalandhar, provincia Punjab au avut parte de o surpriză frumoasă când au descoperit că pot vedea munții Himalaya de la fereastră. Lanțul muntos se află la aproximativ 200 de km distanță și nu mai fusese vizibil de peste 30 de ani.

"Nu mi-am imaginat niciodată că acest lucru este posibil. Ăsta e un indiciu clar al impactului pe care poluarea creată de noi o are asupra planetei." a scris pe Twitter Harbhajan Singh, fost jucător de cricket.

Harbhajan a povestit publicației Bored Panda că este evident cât de mult s-a îmbunătățit calitatea aerului în ultima vreme.

India este în carantină în încercarea de a limita răspândirea coronavirusului. Cu mai puțini oameni pe străzi și activitățile industriale reduse la minimum, nivelul de poluare a scăzut semnificativ.

India are peste 5.000 de cazuri de coronavirus și 149 de decese cauzate de virus.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9