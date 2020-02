Brigitte Dan este una dintre persoanele care a reusit sa surprinda momentele cu caprioara care alerga speriata prin magazin. Femeia era una dintre clientele unitatii de vanzare si isi facea cumparaturile in Indiana, alaturi de familia ei.

"Am vazut o caprioara mare care alerga frenetic spre mine. La inceput am crezut ca este un ciobanesc german, asa ca mi-am dat copiii la o parte din calea ei, dar am realizat curand ca este o caprioara", a spus femeia pentru aceeasi sursa.

Desi angajatii si autoritatile au incercat sa prinda animalul, eforturile lor au fost in zadar. Intr-un finalul animalul a reusit sa gaseasca singur iesirea si s-a facut curand nevazut.