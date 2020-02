Partidul Social Democrat il va propune pe Titus Corlatean sa preia conducerea Senatului.

PSD a decis ca "pana la motivarea CCR cu privire la alegerea presedintelui Senatului sa mergem cu unul dintre vicepresedinti, avand si atributii de presedinte", a anuntat Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, la finalul sedintei CEx, citat de Agerpres, potrivit b1.

In ceea ce priveste demisia lui Teodor Melescanu, Marcel Ciolacu a raspuns: "Am stat de vorba cu el si a spus ca ar dori sa isi inainteze demisia, ca asa este corect. Am luat act de dorinta dansului, una cat se poate de morala, dar am discutat si de acordul pe care PSD il va avea in viitor cu Forta Nationala".