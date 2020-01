Kendall Diwisch se indrepta spre munca, atunci cand a zarit ceva stand in mijlocul drumului acoperit cu gheata si zapada. Dupa ce s-a apropiat, si-a dat seama ca acolo stateau ghemuite trei pisicute, iar doua dintre ele aveau cozile prinse in gheata. In imposibilitatea de a se retrage, acestea au stat, cel mai probabil, cateva ore in mijlocul gerului.

Pentru ca nu avea alta solutie, barbatul si-a luat cana cu cafeaua calda pe care o avea in masina si a turnat-o peste cozile felinelor. Imediat dupa ce le-a eliberat topind gheata, Kendall le-a adus acasa si a postat filmuletul cu operatiunea de salvare pe contul personal de Facebook, in speranta ca le va gasi o familie.

Inregistrarea a depasit in doar cateva zile aproape un milion de vizualizari. Barbatul a revenit ulterior cu o actualizare, mentionand ca a gasit o familie care le va lua pe pisicute impreuna, ca sa nu le desparta.

Pisicutele sunt sanatoase si energice.

Citeste si: n barbat din Cluj Napoca a cazut de la 10 metri inaltime