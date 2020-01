O echipa de pompieri din China a fost solicitata sa intervina la un caz neobisnuit. Parintii unei copile le-au solicitat ajutorul dupa ce fata lor a ramas blocata in cuva masinii de spalat rufe.





Copila in varsta de patru ani s-ar fi urcat in cuva masinii de spalat rufe, cel mai probabil din joaca, dar a ajuns sa ramana blocata acolo. Dupa ce a observat ca nu mai poate iesi, a inceput sa planga, moment in care parintii s-au alertat, mai ales ca aparatul era in functiune.

Speriati, parintii au chemat o echipa de pompieri. Acestia au trebuit sa taie peretii masinii de spalat. Lucrurile au fost mai intense, cand fetita spunea ca se sufoca. Din fericire, la finalul operatiunii care a durat 20 de minute, aceasta a fost salvata si a scapat nevatamata, scrie China Global Television Network.

