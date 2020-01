O persoana a murit, iar sapte au fost ranite dupa coliziunea dintre un camion si o furgoneta joi, pe A-66, in apropiere de orasul spaniol Villafranca de los Barros. Atat persoana decedata, cat si cele ranite au nationalitate romana si calatoreau cu utilitara, dupa cum a confirmat postul de televiziune Canal Extremadura preluat de site-ul hoy.es.



Accidentul a avut loc la kilometrul 662, pe directia Sevilla, joi in jurul orei cinci dimineata, potrivit primelor informatii oferite de serviciul de urgenta 112 din Extremadura si preluate de mai multe site-uri de stiri spaniole.

Ranitii au fost internati la spitale din Merida, Tierra de Barros si Zafra.

Toate victimele sunt barbati intre 17 si 40 de ani, a relatat diariodetransporte.com.

Conform informatiilor disponibile, autoutilitara stationa pe marginea drumului cand a fost izbita de camion. In pofida impactului puternic, furgoneta nu s-a rasturnat. In accident a fost implicat si un al treilea vehicul, care circula in spatele camionului. Soferul acestuia nu a fost ranit, a detaliat hoy.es.

Dintre cauzele accidentului a fost exclusa lipsa de vizibilitate din cauza cetii, deoarece fenomenul nu era prezent pe respectiva sectiune de drum, dupa cum confirma martorii. Cu toate acestea, evenimentul este in curs de investigare, scrie Agerpres.