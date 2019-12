O compilatie extrem de amuzanta distribuita pe Twitter a strans in doar doua zile aproape 4 milioane de vizualizari. In clipul video, postat chiar de cea care face subiectul filmuletului, se observa cum aceasta se impiedica de nenumarate ori cu comenzile clientilor, acesta fiind chelnerita. De altfel, aceasta glumeste ca nu ar fi trebuit sa aleaga aceasta meserie.







Katie Quinn lucreaza la un restuarant chinezesc in nordul Angliei, in oraselul Newcastle Upon Tyne.

Dotata cu o camera de supraveghere, locatia a surprins cu mai multe ocazii cat de putin indemanatica este tanara in livrarea comenzilor la mese. In inregistrare se observa cum aceasta aluneca, se impiedica, scapa farfurii si varsa pahare sau cade pe podea. Iar asta de mai multe ori in timpul programului de lucru.

Femeia a decis sa puna pe contul de Twitter inregistrarea care surpinde stangaciile ei, alaturat clipului scriind "nu ar fi trebuit sa fiu angajata drept chelnerita in urma cu doi ani."

Compilatia extrem de amuzanta a fost distribuita de mii de ori si se apropie de 4 milioane de vizualizari, la doar doua zile de la postare. Multi dintre cei care au urmarit clipul si-au aratat mila pentru ea sau i-au oferit sfaturi, in timp ce altii au facut glume pe seama ei, noteaza sputniknews.com.

1:43 worth of clumsiness, proving why I shouldn't have been employed as a waitress 2 years ago today 😭 pic.twitter.com/NDuzjL7mHZ — Katie Quinn (@_KatieQuinn_13) December 16, 2019