Candelabrul extrem de extravagant si costisitor a fost plasat pe Granville Street, sub un pod de piatra, in Vancouver.

Opera de arta, asa cum a fost prezentata, este facuta din becuri LED si cristale din plastic. Masoara 4 metri in diametru si opt metri inaltime, scrie News 1130.

Suma exorbinanta vine de la un dezvoltator imobiliar, Westbank, care are in portofoliu mai ales proiecte rezidentiale de lux, completeaza Stirile Pro TV.

Obiectul de decor este programat sa se roteasca la anumite intervale de timp, dar se pare ca smecheria nu i-a cucerit pe toti. Desi unii locuitori se arata incantati de finantarea facuta, altii considera ca se putea renunta la aceasta in conditiile in care orasul este in plina criza imobiliara.

Eric Fredrickson, purtatorul de cuvant al serviciilor culturale de arta publica, spune ca nu doar dimensiunea face acest candelabru sa se evidentieze. "De doua ori pe zi, luminile se vor aprinde si candelabrul va cobori sub pod. Va incepe sa se roteasca usor. Pe masura ce capata viteza, cristalele vor incepe sa straluceasca si vor asigura momente de spectacol."

New spinning chandelier being unveiled under the Granville Street Bridge. Ppl here love it. Price tag: $4.88 million. Paid for by @westbankcorp. Same group who brought us the “Ladder to Nowhere” on Kingsway. Maybe they’ll use it to change the light bulbs @NEWS1130 @CityNewsVAN pic.twitter.com/TngTmiy94u