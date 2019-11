Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca "PSD a construit un buget bazat pe prognoze mincinoase si a alocat bani doar pe hartie, in realitate nu au fost scrise proiecte, nu au fost depuse cereri de finantare si nu s-a dorit cheltuirea banilor gratuiti de la UE".



"Ca sa clarificam ce-i cu aceasta rectificare: PSD a construit un buget bazat pe prognoze mincinoase si a alocat bani doar pe hartie, in realitate nu au fost scrise proiecte, nu au fost depuse cereri de finantare si nu s-a dorit cheltuirea banilor gratuiti de la UE.

1. Rectificarea bugetara rezolva situatia critica in care se gaseau la final de an mai multe domenii lasate de guvernul PSD fara bani. Vor fi astfel alocate fonduri pentru plata pensiilor si a salariilor din sistemul public, dar si a drepturilor de asistenta sociala. Primariile vor primi bani pentru a plati toate cheltuielile legate de asistenta sociala, cheltuieli puse in seama primarilor de Guvernul PSD.

Adevarul trebuie spus: guvernul PSD a lasat in aer, fara finantare, domenii critice.

In total, peste 6,5 miliarde de lei vor fi alocate pentru acoperirea gaurilor la bugetul de sanatate si la cel al asigurarilor sociale.

In plus, in ultimele doua saptamani s-au recalculat jumatate din dosarele de la Casa de Pensii. Astfel, au mai fost alocate 46 milioane de lei pentru plata pensiilor recalculate pentru luna viitoare. S-au prevazut si 70 milioane lei pentru programul Tomata. Program cu care PSD s-a laudat, dar pe care a uitat sa il bugeteze.

2. Educatia, Transporturile si Agricultura nu pierd niciun leu. Banii care apareau in dreptul acestor ministere nu au existat niciodata in realitate, ci doar pe hartie. Erau bani pentru proiecte cu finantare europeana pentru care Guvernul PSD nu a miscat un deget sa le implementeze.

Concret:

la Educatie, bugetul a fost diminuat cu o suma trecuta doar pe hartie, inexistenta in realitate, pentru un proiect european, “Romania moderna, Romania digitala”, pentru care Guvernul PSD nici macar nu a intocmit documentatia!

la Transporturi, fondurile europene au fost alocate doar pe hartie pentru infrastructura. In realitate, Guvernul PSD a blocat sau a reziliat acele contracte.

in Agricultura, investitiile din fonduri europene nerambursabile pentru intervalul 2014 – 2020 au esuat.

In mai putin de trei saptamani de la instalare, Guvernul PNL a identificat urgent resursele bugetare care nu mai puteau fi utilizate pana la finalul anului, din cauza ca proiectele nu au fost demarate. Aceste resurse au fost rapid realocate catre domeniile care aveau nevoie stringenta de bani.

Acesta este adevarul despre situatia financiara a tarii, iar romanii trebuie sa-l cunoasca. De acum incolo, s-a terminat cu falsificarea informatiilor despre bugetul tarii!", a scris Turcan pe Facebook.