Trei vaci care disparusera in urma cu doua luni in timpul uraganului Dorian au fost gasite in viata, la o distanta de cativa kilometri, noteaza The Guardian

In timpul uraganului Dorian, care a lovit tarmurile Carolinei de Nord la inceputul lunii septembrie din acest an, vacile se aflau intr-o cireada pe insula Cedar. Animalele au fost pur si simplu luate de un "mini-tsunami" care a creat valuri uriase si se credea ca acestea au murit. Se pare, insa, ca animalele au supravietuit, fiind zarite in parcul national Cape Lookout din Outer Banks. Initial, prima vaca a fost zarita pe insula North Core la o luna dupa furtuna, pentru ca celelalte doua sa fie observate in ultimele doua saptamani. Momentan autoritatile se gandesc sa gaseasca o metoda de a le transporta acasa. Se crede ca cele trei vaci ar fi inotat cam 8 kilometri, norocul lor fiind ca furtuna puternica nu le-a purtat in Atlantic, cum se intampla cailor salbatici, uneori. De altfel, atunci s-au inregistrat pierderi majore si in randul animalelor, fiind pierduti in ape 28 de cai si 17 vaci. Uraganul Dorian a fost clasat ca un fenomen de categoria 1, avand ploi abundente, vant puternic si producand inundatii care au devastat mai ales insulele Bahamas. Acesta a produs pagube serioase si a facut zeci de victime.