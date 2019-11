Traian Basescu, fostul presedinte, a declarat ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, ar accepta in fiecare zi cate o dezbatere cu Viorica Dancila, spunand despre aceasta ca este "un partener de dialog absolut convenabil pentru turul II".

"(…) Eu as accepta vreo 10 cu doamna Dancila, vreo 10, in fiecare zi cate una. Si cu toate televiziunile de fata, de ce nu? Adica, o consider un partener de dialog absolut convenabil pentru turul II. Iohannis va fi avantajat, nu inteleg de ce retinerea de a avea intalniri cu doamna Dancila.

Sigur, este si reflexul staff-ului de a spune, eu am patit asa ceva, sa ne prezervam ce avem, sa mergem incet dar sigur. Sigur, domnul Iohannis isi poate permite si aceasta abordare pentru ca va castiga. Dar este pacat. Si daca se intalneste cu doamna Dancila si daca nu se intalneste, tot castiga alegerile. De ce sa nu dai publicului ceea ce vrea sa vada, acea confruntare de idei. Si hai sa fim seriosi, sa vedem cine are idei mai multe.

Eu cred ca va ajunge la un 30%, chair 35% doamna Dancila, deci va creste. Insa nu suficient cat sa-i puna probleme lui Iohannis care e lansat foarte bine pe culoarul castigarii alegerilor, chiar daca trebuie sa observam ca a obtinut un scor nu extrem de spectaculos pentru asteptarile care existau. Adica 36% nu e chiar cel mai confortabil scor pe care sa-l obtii.

Eu va dau un exemplu spre aducere aminte. Am fost in situatia cu Sorin Oprescu cand castigase primul tur cu 44%, eu am avut 16,8% si am castigat alegerile la capitala. Deci o rasturnare de asemenea dimensiuni poate fi numai ca norocul lui Iohannis este ca o are pe doamna Dancila contracandidat, deci este exclus sa apara o asemenea rasturnare", scrie g4media.ro.