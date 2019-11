O tanara care se autointituleaza influencer pe Instagram a facut o recenzie negativa unui restaurant, dupa ce l-a vizitat, criticand conducerea localului. Asta pentru ca nu i s-a acordat o reducere, desi a mentionat ca are multi urmaritori pe contul de Instagram.







Fata venise insotita de prietenul ei pentru a incerca meniul unui restaurant italian. Aceasta a laudat preparatele dupa ce a terminat de mancat si le-a catalogat „foarte delicioase”. Ulterior, a cerut sa discute cu managerul, caruia i s-a laudat ca are 11.000 de urmaritori de pe Instagram, asteptandu-se sa primeasca o reducere.

Dupa ce a primit nota de plata, in care erau incluse toate cele comandate, tanara s-a aratat deranjata de faptul ca nu i s-a facut niciun discount. A ales sa scrie un mesaj prin care isi exprima revolta, iar acesta s-a viralizat.

In recenzia facuta, ea a acordat o stea restaurantului pe o aplicatie de profil. In comentariu a scris: „Dau o stea pentru managementul ieftin si relationarea cu clientii. Am auzit ca mancarea este foarte buna, asa ca am fost sa-l incerc. Eu si iubitul meu am mancat calamar, spaghete si gnocchi. Toate au fost foarte delicioase. Am fost impresionata atunci cand managerul a venit si ne-a intrebat ce parere avem, asa ca i-am spus ca este cea mai buna mancare italiana pe care am mancat-o si i-am mentionat ca voi posta despre asta pe Instagram, unde am peste 11.000 de urmaritori si multi sunt in zona. Parea incantata de asta. M-am inselat. Am crezut ca este foarte recunoscatoare pentru reclama gratuita, insa cand nota de plata a venit, nu era nicio reducere. Am crezut ca macar unul dintre felurile de mancare nu vor fi adaugate pe nota de plata. Insa, nu a fost eliminat nici calamarul si nici bauturile. Nu o sa ma mai intorc aici pentru asta. Este pacat pentru mancarea care a fost foarte buna. Managerul trebuie sa inteleaga cum se trateaza clientii”, mentioneaza Digi 24 care citeaza indy100.com.

Pretentiile fetei au fost aspru taxate de cei care i-au citit postarea, foarte multi ironizand industria influencerilor.