Un studiu care a inceput in 2008 si care a avut o durata de observare de un deceniu a concluzionat ca daca dormi cu pisica ta in pat, aceasta alegere poate avea beneficii majore pentru sanatatea ta fizica si mentala.







Asta in ciuda faptului ca pisica este un animal nocturn si iti poate strica rutina de odihna, scrie Yahoo.

Studiul a avut 4.435 de subiecti (2435 au fost actuali sau fosti proprietari de pisici si 2000 nu au avut niciodata una) cu varste cuprinse intre 30 si 75 de ani. Documentarea observatiilor facute de Universitatea din Minnesota s-a intins pe o perioada de zece ani. La finalul cercetarilor s-a concluzionat ca cei care dorm cu pisicile sunt mai sanatosi in comparatie cu ceilalti care nu procedeaza astfel. Asadar, daca ai langa tine o felina in timpul somnului ai putea evita cu usurinta complicatiile de inima in viitor.

Mai exact, cercetatorii au descoperit ca cei care detin o pisica au riscuri cu pana la 30% mai scazute pentru a suferi un infarct, in comparatie cu cei care nu au una.

D. Adnan Qureshi, cel care a coordonat studiul, a spus ca printre factorii care faciliteaza o afectiune cardiovasculara sunt stresul sau anxietatea. Faptul ca ai o pisica reduce nivelul de agitatie si de anxietate, ceea ce se traduce printr-un stil de viata mai sanatos, o viata mai linistita pentru ca acestea induc calmul.