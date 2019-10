Detasamentul de Pompieri Barlad a intervenit, in noaptea de vineri spre sambata,cu doua autospeciale in localitatea Pogana, unde o femeie a fost grav ranita dupa ce autoturismul in care circula impreuna cu doi barbati a cazut intr-o rapa adanca de zece metri.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la fata locului au fost trimise o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. "Ajunse la locul producerii accidentului, echipajele de interventie au gasit un autoturism marca Volkswagen Touran rasturnat pe cupola si cazut intr-o rapa adanca de cel putin zece metri. Autoturismul rasturnat se afla intr-o pozitie instabila, astfel ca interventia a fost una foarte dificila. In momentul producerii accidentului rutier, in autoturism se aflau trei persoane, doi barbati si o femeie. Pana la sosirea echipajelor de interventie, cei doi barbati au reusit sa se autoevacueze, in cele din urma acestia reusind sa o scoata si pe femeie, care se afla in stare de inconstienta. Imediat, autoturismul a luat foc in urma scurgerilor de combustibil si a producerii unui scurtcircuit la instalatia electrica. Incendiul a fost lichidat de pompierii barladeni, dupa care victimele au fost scoase din rapa. Femeia a fost transportata in stare de inconstienta la Compartimentul de Primiri Urgente al Spitalului de Urgenta 'Elena Beldiman' Barlad. Barbatii, din declaratiile acestora, paznici de noapte la spitalul barladean, au refuzat transportul la o unitate medicala de urgenta", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu. La interventie au participat doua echipaje formate din noua subofiteri. Avand in vederea adancimea rapei, pompierii au actionat fiind asigurati pe tot parcursul interventiei de corzi si cordeline, scrie Agerpres. Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs accidentul.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×